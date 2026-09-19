İzmir Tire Akçaşehir'de çamur deryasına dönen yol can güvenliğini tehdit ediyor - Son Dakika
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İzmir Tire Akçaşehir'de çamur deryasına dönen yol can güvenliğini tehdit ediyor

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İzmir Tire Akçaşehir\'de çamur deryasına dönen yol can güvenliğini tehdit ediyor
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İzmir Tire Akçaşehir Mahallesi'nde yıllardır çözülemeyen yol sorunu, yağışlı havalarda çamura dönerek ulaşımı zorlaştırıyor. Can güvenliğinden endişe eden mahalleliler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Cemil Tugay'dan acil asfalt ve onarım bekliyor.

İzmir'in Tire ilçesine bağlı Akçaşehir Mahallesi'nde yıllardır çözülemeyen yol sorunu, vatandaşları isyan etme noktasına getirdi. Özellikle yağışlı havalarda çamur deryasına dönen yolda can güvenliklerinin olmadığını belirten mahalle sakinleri, yetkililerden acil çözüm bekliyor.

Tire ilçesi Akçaşehir Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, bozuk zemin ve altyapı eksikliği nedeniyle ulaşımda büyük zorluklar yaşıyor. Kış aylarında ve yağışlı havalarda yolların tamamen çamura bulanmasıyla bölgeye ulaşımın zaman zaman yalnızca çekerli traktörlerle sağlanabildiğini belirten mahalleliler, evlerine ve tarım arazilerine gitmekte güçlük çekiyor. Günlük yaşamı durma noktasına getiren yolun bakım ve onarımının bir an önce yapılmasını talep eden vatandaşlar, güvenli ulaşıma kavuşabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a çağrıda bulundu.

"Kaç defa tehlike atlattık, can güvenliğimiz yok"

Bölgede evi bulunan ve yıllardır aynı sorunla mücadele ettiklerini belirten 70 yaşındaki Ali Saylak, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi: "Bu bölgede evim var. Elektriğim, suyum var. Vergimi düzenli olarak ödüyorum. Ancak yoldan dolayı evimize ve tarlamıza ulaşmakta büyük zorluk çekiyoruz. Yıllardır bu çilemiz bitmedi. Bugüne kadar yolda kaç defa tehlike atlattık, can güvenliğimiz yok."

Yıllardır süregelen ulaşım çilesinin artık son bulmasını isteyen bölge halkı, yetkililerin söz konusu yolda yerinde inceleme yaparak kalıcı bir asfalt ve onarım çalışması başlatmasını talep ediyor.

Kaynak: İHA
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