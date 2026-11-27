Samsun'da bu yıl "Kadın ve İklim" temasıyla Lider Çocuk Tarım Kampı düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Lider Çocuk Tarım Kampı bu yıl "Kadın ve İklim" temasıyla gerçekleştirildi. Kamp kapsamında Fahrettin Ulusoy İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, tarımı, iklim değişikliğini, bilimi, çevreyi ve kadınların üretim ile araştırma süreçlerindeki rolünü yakından tanıdı.

Öğrenciler, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ziyaretinde meteorolojik olaylar, atmosfer, hava tahminleri ve iklim değişikliği hakkında bilgi edindi. Meteorolojik gözlem ve ölçüm çalışmalarını inceleyen çocuklar, meteoroloji balonu uçurma etkinliğiyle bilimsel çalışmaları uygulamalı olarak deneyimledi.

İklim değişikliğine dayanıklı bitki çeşitleri, tarımsal araştırmalar, tohum ve bitki yetiştiriciliği ile iklimin tarımsal üretime etkileri konusunda Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ziyaretinde bilgilendirme yapıldı. Araştırma bahçeleri, biyolojik mücadele laboratuvarı ve üretim birimlerini gezen öğrenciler, tarımsal araştırma ve üretim faaliyetlerini yerinde gözlemledi. Tohum ekimi, bitki bakımı, yetiştiricilik ve hasat çalışmalarında görev alan kadın çalışanlarla bir araya gelen çocuklar, kadın emeğinin tarımsal üretime ve bilimsel çalışmalara katkısını yakından tanıdı.

Kamp programının devamında Samsun Oyuncak Müzesi ziyaret edildi ve geçmişten bugüne uzanan oyuncaklar incelendi.