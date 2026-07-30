Kadınların emeğiyle Samsun çiçek açıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) bünyesinde görev yapan kadın personeller, kentin park, bahçe ve yeşil alanlarını kendi elleriyle diktikleri çiçeklerle güzelleştiriyor.

SBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan 30 kadın çalışan, mevsim şartlarına aldırmadan kentin farklı noktalarında çiçek dikimi ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Kadınların emeğiyle hazırlanan alanlar, Samsun'un estetik görünümüne katkı sağlıyor. Belediye tarafından üretilen onlarca çeşit çiçek, iklim şartlarına uygun bölgelerde yetiştirildikten sonra refüj, kavşak, park ve yeşil alanlara dikilerek şehre renk katıyor.

2026'nın ilk 6 ayında 1 milyon çiçek dikildi

Samsun'u daha yeşil ve estetik bir görünüme kavuşturmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 2026 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 1 milyon çiçek toprakla buluşturuldu. Kadın çalışanların katkısıyla gerçekleştirilen dikimler; refüjler, yol kenarları, kavşaklar, park ve bahçeler, sahil bandı, bulvar ve caddeler, yaya yolları çevresi, kent meydanları, kamu kurumları çevreleri, mesire alanları, peyzaj alanları, sosyal yaşam alanları ve oyun parklarını kapsadı.