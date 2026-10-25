Kahramanmaraş Andırın'da Fındıklı Dere ve Hastane Pınarı doğaseverlere rota sunuyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş Andırın'da Fındıklı Dere ve Hastane Pınarı doğaseverlere rota sunuyor

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Kahramanmaraş Andırın\'da Fındıklı Dere ve Hastane Pınarı doğaseverlere rota sunuyor
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki Fındıklı Dere, kanyonu, göletleri ve şelaleleriyle doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılık için alternatif bir gezi noktası sunuyor. Güzergahtaki Hastane Pınarı ise taş mimarisi ve soğuk kaynak suyuyla ziyaretçilere mola imkanı veriyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bulunan Fındıklı Dere ve Hastane Pınarı, doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Andırın ilçesi, zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla öne çıkarken Akifiye Mahallesi'ndeki Fındıklı Dere de doğal yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ağaçların arasında uzanan kanyon, berrak göletleri ve küçük şelaleleriyle doğa yürüyüşü yapmak ve fotoğraf çekmek isteyenlere farklı manzaralar sunuyor. Doğal yapısını büyük ölçüde koruyan bölge, şehir hayatının gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için alternatif bir gezi noktası olarak öne çıkıyor.

Fındıklı Dere güzergahında bulunan Hastane Pınarı ise taş mimarisi ve ormanın içinden gelen soğuk kaynak suyuyla dikkati çekiyor. Bölgeyi ziyaret edenler, pınar çevresinde mola vererek doğayla iç içe vakit geçirebiliyor. Akifiye Mahallesi'ndeki bu doğal güzellikler, Andırın'ın doğa turizmi açısından sahip olduğu potansiyeli ortaya koyarken, bölgenin daha fazla ziyaretçi tarafından tanınması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş Andırın'da Fındıklı Dere ve Hastane Pınarı doğaseverlere rota sunuyor - Son Dakika
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