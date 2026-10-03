Kahramanmaraş Andırın\'da yola inen yaban domuzu sürüsü sürücü tarafından görüntülendi

Kahramanmaraş'ta yola inen yaban domuzu sürüsü, bir sürücü tarafından görüntülendi.

Andırın ilçesi Tufanpaşa Mahallesi çevre yolunda gece saatlerinde seyir halinde olan bir sürücü, yol üzerinde ilerleyen domuz sürüsüyle karşılaştı. Yoldan geçen araçların farlarıyla görüntülenen sürü, bir süre yol ortasında ilerledi. Bir müddet yolda ilerleyen sürü daha sonra gözden kayboldu.