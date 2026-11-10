Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü personeline arazide ORKOD eğitimi verdi

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü personeline arazide ORKOD eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, üretim personeline arazide uygulamalı eğitim düzenledi. Eğitimlerde üretim, pazarlama, standardizasyon ve iş güvenliği ile ORKOD kapsamında damga ve barkodlu ölçüm konuları ele alındı.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından üretimde görevli personele yönelik arazide uygulamalı eğitim düzenlendi.
Eğitimlerde üretim, pazarlama, standardizasyon ve iş güvenliği konuları ele alındı. Ayrıca (ORKOD) Orman Ürünleri Kayıt ve Takip Sistemi kapsamında damga ve barkodlu ölçüm ile dikili satış konularında personele bilgi verildi. Eğitimlerle personelin bilgi ve tecrübesinin artırılması, ormancılık faaliyetlerinde verimliliğin ve iş güvenliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği bildirildi.
Kaynak: İHA
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