Kahramanmaraş'ta Andırın, Çağlayancerit, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda 29 Kasım Pazar günü saat 00.00 ile 16.00 arasında 4 ilçede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzlukların yaşanabileceği değerlendirilirken, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. AKOM, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yağış sırasında dışarı çıkmamaları, açık alanlarda bulunmamaları ve araçlarını su baskını riski olan bölgeler ile ağaç altlarına park etmemeleri uyarısında bulundu. Acil müdahale güzergahlarının açık tutulması gerektiği belirtilirken, ekiplerin yağış boyunca 7/24 görev başında olacağı bildirildi.