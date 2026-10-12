Kahramanmaraş'ta 4 yılda yeniden inşa edilen mahalleler havadan görüntülendi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 4 yılda yeniden inşa edilen mahalleler havadan görüntülendi

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Kahramanmaraş\'ta 4 yılda yeniden inşa edilen mahalleler havadan görüntülendi
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından geçen yaklaşık 4 yılda yeniden inşa edilen mahalleler, aynı açıdan havadan görüntülendi. Azerbaycan Mahallesi'ndeki değişim dikkat çekerken, bölge sakinleri yenilenen konutlardan memnun olduklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından geçen yaklaşık 4 yılda yaşanan değişim, aynı açıdan yeniden görüntülendi. Görüntülerde deprem sonrası yıkılan ve yaklaşık 4 yılın ardından yenilenen kent görünümü dikkat çekti.

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş'ta, aradan geçen yaklaşık 4 yılın ardından yeniden inşa çalışmalarıyla birlikte mahallelerin görünümü değişti. Azerbaycan Mahallesi'nde depremin hemen ardından çekilen görüntülerde yerle bir olurken şimdiki görüntüsüyle dikkat çekti. Azerbaycan Mahallesi'nde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde yıkılmayan cami, çevresindeki değişimle birlikte havadan dron ile görüntülendi.

Mahalle sakinleri, depremden sonra bölgede yaşanan değişime tanık olduklarını ve şu anki halinden memnun olduklarını dile getirdi. Esnaf Adem Arabacı, "Benim iş yerim yıkılmıştı yeni yerimize yakında taşınacağız. Şu anda çok güzel çalışmalar var. Mahallelerimiz çok daha güzel olacağını görüyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Tanyolu, "Devletimizin gücü ile yeni konutlarımız yapıldı. Şikayetimiz yok herkese teşekkürler" diye konuştu.

"Değişimi görüyoruz"

Mehmet Karadöl de devletin canla başla çalıştığını belirterek, "Dükkanlarımızı aldık şu anda. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız da büyük özveriyle çalışıyor. Değişimi görüyoruz. İnsanların da zamanla alışacağını düşünüyorum" dedi.

"Mahallelerimiz komple baştan yapıldı"

Şazibey Mahalle Muhtarı Cemal Kaya ise, en büyük hasarın bölgedeki mahallelerde olduğunu ifade ederek, "Çok şanslıyız. Cumhurbaşkanımız ve Bakan Kurum'dan Allah razı olsun. Mahallelerimiz yeniden komple baştan yapıldı. Bölgede yapımı tamamlanan binalar teslim ediliyor. Yenilenen mahallelerin tamamında yön bulamam durumu da ortaya çıktı çok güzel oldu. Örneğin Ebrar Sitesi Anka Konutları oldu ve bu alan çok güzel bir yer haline geldi. İnsanlar da yeni Kahramanmaraş'a sokaklara alışacaklar. Her şeyin güzeli bu şekilde olur inşallah" dedi.

Kaynak: İHA
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