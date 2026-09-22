Kahramanmaraş\'taki tesiste 750 bin metreküp enkazın 200 bin metreküpü agrega oldu

Kahramanmaraş'ta Karacasu Enkaz ve Yıkıntı Atıkları Geri Dönüşüm Tesisi'nde yaklaşık 750 bin metreküp enkazın bulunduğu 40 bin metrekarelik sahada yaklaşık 200 bin metreküp enkaz agregaya dönüştürülerek ekonomiye kazandırılırken, sahanın tamamen temizlenmesinin 1,5-2 yıl içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 6 Şubat depremlerinin ardından Dulkadiroğlu ilçesindeki Karacasu Enkaz ve Yıkıntı Atıkları Ayrıştırma Tesisi'ni 100 milyon liralık yatırımla hizmete almıştı. Tesiste, günlük 4 bin ton enkaz atığını ayrıştırma kapasitesiyle dikkat çekiyor. Deprem sonrası yıkılan ya da kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirilen binaların enkazları, titizlikle taşınarak burada detaylı bir şekilde ayrıştırılıyor. Beton, demir, asfalt ve diğer geri dönüştürülebilir malzemeler, modern sistemlerle birbirinden ayrılarak geri dönüşüm sürecine kazandırılıyor. Elde edilen beton, demir ve asfalt gibi malzemeler, Kahramanmaraş genelinde sürdürülen altyapı çalışmaları ile yol yapım ve onarım projelerinde kullanılıyor. Bu sayede belediye önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlarken, doğal kaynakların tüketimi de minimuma indiriliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Şube Müdürü Abdülaziz Büyükçapar, bölgeye 6 Şubat depremlerinden sonra yıkılan binaların enkazlarının bir kısmının döküldüğü, yaklaşık 40 bin metrekare alana sahip bir saha olduğunu belirterek, "Bu sahada yaklaşık 750 bin metreküp enkaz ve yıkıntı atığımız mevcut. Bu atıkların ortadan kaldırılması için öncelikle sahadaki metal ve plastik gibi geri dönüştürülebilir atıklar ayrıştırılarak ekonomiye kazandırıldı. Ardından depremin ortaya çıkan enkaz ve moloz çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması için Büyükşehir Belediyemiz, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Japon hükümetinin finansal desteğiyle Karacasu Enkaz ve Yıkıntı Atıkları Geri Dönüşüm Tesisimizi kurduk. Yaklaşık iki yıldır bu tesisimizde 200 bin metreküp enkaz atığı agregaya dönüştürülerek tekrar ekonomiye kazandırıldı. Ayrıca çevre kirliliğinin önüne geçilmiş oldu. Burada görülen bütün enkaz atıkları yeniden kırılarak agregaya dönüştürülerek buradan kaldırılacak. Hem burada oluşmuş olan çevre kirliliğini önleyeceğiz, ortadan kaldıracağız hem de bu molozları yeniden ekonomiye kazandırmış olacağız. Kalan miktara bakacak olursak, 1,5-2 yıl içerisinde bu sahanın tamamen temizlenmesini öngörüyoruz" dedi.