Kamyon Şoföründen Bakır Ustasına - Son Dakika
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Kamyon Şoföründen Bakır Ustasına

Kamyon Şoföründen Bakır Ustasına
18.06.2026 13:45
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Aytaç Tenlik, pandemi sürecinde hobi olarak başladığı bakır işlemeciliğini meslek haline getirdi.

Sivas zanaatkarlar çarşısı esnafından Aytaç Tenlik küçüklüğünden beri ilgisi olan bakır işlemeciliğini yapabilmek için kamyon şoförlüğünden vazgeçti. Pandemi döneminde kendini geliştirerek kursa giden Tenlik, hobi olarak başladığı sanatını ticarete dönüştürdü.

Geleneksel bakır işleme sanatında ustaların bin bir emek ve zahmetle çizim yaptığı bakır eşyaların hazırlanma süreçleri ürünün detaylarına göre bazen günlerce bazen de aylarca sürüyor. Sivas'ın ünlü motifleri ve insan portresi gibi bir çok farklı çizimi bakırla buluşturan ustalar yaptıkları el işçiliği ile merak uyandırıyor.

Uzun yıllar kamyon şoförlüğü yaptıktan sonra çocukluğunda ustaları izleyerek merak saldığı işe odaklanan bakır işleme ustası Aytaç Tenlik, "Ben uzun yıllar kamyon şoförlüğü yaptım. Çocukluğumda bu işlere merakım oluştu. İşleme yapan kalaycıları izliyordum. Pandemi sürecinde ki boş zamanlarımda sanatımı biraz daha ilerletmeyi düşündüm. Kendimi geliştirdim ve açılan kurslara katıldım. İşi tamamen öğrendikten sonra yaklaşık bir buçuk yıldır zanaatkarlar çarşısında faaliyet gösteriyoruz. Şu an daha çok Sivas'ın tarihi bilinen motiflerini çiziyorum. Talep oldukça insan suretinde ve ya farklı konularda da çalışma yapıyoruz. Yapım süreci işin detayına göre değişiyor. 20 gün, 25 gün bazen bir ay sürüyor. Bakır levha üzerinde çalışma yaparsak o daha uzun sürüyor. 4 ay süren bir bakır çalışmamız dahi var. Biz en çok Sivas'ın motiflerini bakıra işliyoruz. Eli belinde var, bereket var, kuşlar var bunlar gibi farklı motiflerde çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak Sivas hakkında bilinen çift başlı kartalı, mengücek şahini, medreseler gibi talep gelen çalışmaları yapıyoruz. Yaptığımız işe çok büyük bir merak var" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kamyon Şoföründen Bakır Ustasına - Son Dakika

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