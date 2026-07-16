Kamyonetin Tehlikeli Şeritleri Trafiği Kesintiye Uğrattı - Son Dakika
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Kamyonetin Tehlikeli Şeritleri Trafiği Kesintiye Uğrattı

Kamyonetin Tehlikeli Şeritleri Trafiği Kesintiye Uğrattı
16.07.2026 16:49
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Eskişehir çevre yolunda, kamyonetin arkasından sarkan ipler, sürücüleri tehlikeye soktu.

Eskişehir çevre yolunda seyir halinde olan kamyonetin arkasından sarkan uzun şeritler, hem sürücüyü hem de trafikteki diğer araçları tehlikeye düşürdü.

Eskişehir çevre yolu Bursa istikametinde ilerleyen kamyonetin kasasındaki bağlama iplerinin yere sarkması, trafikte tedirginliğe yol açtı. Yol boyunca aracın arkasından sürüklenen ve yer yer asfalta temas eden şeritlerin, özellikle motosiklet sürücüleri için büyük tehlike oluşturduğu ve muhtemel bir kazaya davetiye çıkardığı görüldü. Tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam eden kamyonet sürücüsü, kısa süre sonra gözden kayboldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kamyonetin Tehlikeli Şeritleri Trafiği Kesintiye Uğrattı - Son Dakika

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