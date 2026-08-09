Kandıra\'da Denize Giriş Yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla bugün saat 09.00 itibarıyla ilçe sınırlarındaki tüm sahillerde denize girilmesinin bir gün süreyle yasaklandığı bildirildi.