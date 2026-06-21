Kangal Köpeği Koyunu Korudu - Son Dakika
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Kangal Köpeği Koyunu Korudu

Kangal Köpeği Koyunu Korudu
21.06.2026 11:10
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Munzur Dağları'nda kangal köpeği, yatan koyunu koruyarak görenleri etkiledi.

Erzincan'ın Munzur Dağları'ndaki yaylalarda bir ardıç ağacının altında koyunla birlikte yatan kangal köpeği, görenlerin ilgisini çekti.

Kalecik köyü yaylalarından başlayarak Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Karataş bölgesi yaylalarına kadar uzanan bölgede gezen vatandaşlar, dönüş yolunda Munzur Dağları'nın yüksek kesimlerinde bir ardıç ağacının altında yatan kangal köpeği ile koyunu fark etti.

Durumu merak eden vatandaşlar, köpeğin fotoğrafını çekerek Kalecik köyü muhtarına gönderdi. Muhtar, köpeğin akrabalarına ait sürü köpeği olduğunu belirleyerek sürü sahibine haber verdi.

Yapılan kontrolde sürünün bulunduğu noktanın yaklaşık bir kilometre uzaklıkta olduğu tespit edildi. Bölgeye gelen sürü sahibi, kangal köpeği ile koyunu bulunduğu yerden alarak sürüye kattı.

Yaylada tek başına kalan koyunun başından ayrılmayan kangalın davranışı, sürü köpeklerinin koruma içgüdüsünü ve sahiplenici yapısını ortaya koydu. O anlara tanıklık edenler, kangalın koyunu yalnız bırakmadan beklemesini takdirle karşıladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kangal Köpeği Koyunu Korudu - Son Dakika

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