Karabük Belediyesi parklara 160\'tan fazla güvenlik kamerası yerleştirdi

Karabük Belediyesi, kent genelindeki park, çocuk oyun alanları ve sosyal yaşam alanlarının güvenliğini artırmak amacıyla 160'tan fazla güvenlik kamerasını devreye aldı.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelindeki parklara yüksek çözünürlüklü ve gece görüş özellikli güvenlik kameraları yerleştirildi. Parkların 7 gün 24 saat izlenmesini sağlayan sistemle, alanlarda anlık görüntü takibi yapılırken düşük ışık şartlarında da görüntü alınabiliyor.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) standartlarında çalıştığı belirtilen kameralarla özellikle çocukların güvenliğinin artırılması, kamu malının korunması ve parklara zarar veren kişilerin tespit edilmesi amaçlanıyor.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yaptığı açıklamada, parklar ve sosyal alanların korunması için kamera sistemlerini devreye aldıklarını belirtti.

Çetinkaya, "Birçok parkımızda, sosyal alanlarımızda gördüğünüz üzere kamera sistemini kurmuş bulunuyoruz. Bu saatten sonra bizim problemimiz değil; parka, çocuklarımızın, ailelerimizin, kameraların ortak kullanım alanlarına zarar verenler bu saatten sonra kendi düşünsün" ifadelerini kullandı.

Belediye hizmetlerinin korunması konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Çünkü bunları biz halktan topladığımız vergilerle kuruyoruz. Onlar belediyemize, devletimize katkı veriyorlar ve biz de bu parkları, işte gördüğünüz gibi her yer pırıl pırıl, bakın çocuklarımız eğleniyor. Karabük Belediyesi olarak bunun sonuna kadar takipçisiyiz. O yüzden Karabük'ü seviyoruz, Karabüklüleri seviyoruz. Yaptığımız hizmetlerin de korunmasını arz ediyoruz."

Öte yandan Başkan Çetinkaya, ortak kullanım alanlarına zarar veren ve burada uygunsuz davranışta bulunanlara en yüksek miktardan ceza uygulanması noktasında talimat verdi.