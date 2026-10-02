Karabük Belediyesi parklara 160'tan fazla güvenlik kamerası yerleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük Belediyesi parklara 160'tan fazla güvenlik kamerası yerleştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük Belediyesi parklara 160\'tan fazla güvenlik kamerası yerleştirdi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Belediyesi, park, çocuk oyun alanları ve sosyal alanların güvenliği için 160'tan fazla güvenlik kamerasını devreye aldı. Başkan Özkan Çetinkaya, ortak kullanım alanlarına zarar verenlere en yüksek ceza uygulanması talimatını verdi.

Karabük Belediyesi, kent genelindeki park, çocuk oyun alanları ve sosyal yaşam alanlarının güvenliğini artırmak amacıyla 160'tan fazla güvenlik kamerasını devreye aldı.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelindeki parklara yüksek çözünürlüklü ve gece görüş özellikli güvenlik kameraları yerleştirildi. Parkların 7 gün 24 saat izlenmesini sağlayan sistemle, alanlarda anlık görüntü takibi yapılırken düşük ışık şartlarında da görüntü alınabiliyor.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) standartlarında çalıştığı belirtilen kameralarla özellikle çocukların güvenliğinin artırılması, kamu malının korunması ve parklara zarar veren kişilerin tespit edilmesi amaçlanıyor.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yaptığı açıklamada, parklar ve sosyal alanların korunması için kamera sistemlerini devreye aldıklarını belirtti.

Çetinkaya, "Birçok parkımızda, sosyal alanlarımızda gördüğünüz üzere kamera sistemini kurmuş bulunuyoruz. Bu saatten sonra bizim problemimiz değil; parka, çocuklarımızın, ailelerimizin, kameraların ortak kullanım alanlarına zarar verenler bu saatten sonra kendi düşünsün" ifadelerini kullandı.

Belediye hizmetlerinin korunması konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Çünkü bunları biz halktan topladığımız vergilerle kuruyoruz. Onlar belediyemize, devletimize katkı veriyorlar ve biz de bu parkları, işte gördüğünüz gibi her yer pırıl pırıl, bakın çocuklarımız eğleniyor. Karabük Belediyesi olarak bunun sonuna kadar takipçisiyiz. O yüzden Karabük'ü seviyoruz, Karabüklüleri seviyoruz. Yaptığımız hizmetlerin de korunmasını arz ediyoruz."

Öte yandan Başkan Çetinkaya, ortak kullanım alanlarına zarar veren ve burada uygunsuz davranışta bulunanlara en yüksek miktardan ceza uygulanması noktasında talimat verdi.

Kaynak: İHA
Karabük BelediyesiGüvenlik KamerasıÖzkan ÇetinkayaGüvenlikGüncelÇocukYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
Savaşta yeni dönem iddiası Putin tüm kısıtlamaları kaldırdı Savaşta yeni dönem iddiası! Putin tüm kısıtlamaları kaldırdı
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
İş başvurusunda izdiham İşte Köfteci Yusuf’un olmazsa olmaz şartı İş başvurusunda izdiham! İşte Köfteci Yusuf'un olmazsa olmaz şartı
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen... Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
15:24
Vatikan’a giden Fahrettin Altun bambaşka biri oldu Yeni tarzı dikkat çekti
Vatikan'a giden Fahrettin Altun bambaşka biri oldu! Yeni tarzı dikkat çekti
15:18
Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor Fenerbahçe’ye 2 transfer
Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor! Fenerbahçe'ye 2 transfer
15:05
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
14:30
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
13:55
Büşra bebekten 23 gündür haber yok Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
Büşra bebekten 23 gündür haber yok! Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
13:47
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
12:43
Altın fiyatları için kritik gün Gözler 15.30’da açıklanacak veriye çevrildi
Altın fiyatları için kritik gün! Gözler 15.30'da açıklanacak veriye çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 15:34:31. #7.12#
SON DAKİKA: Karabük Belediyesi parklara 160'tan fazla güvenlik kamerası yerleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei