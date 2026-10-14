Karabük Bolkuş\'ta bulut denizi dağlar arasında denizi andıran görüntü oluşturdu

Karabük Bolkuş'ta bulut denizi dağlar arasında denizi andıran görüntü oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün yüksek kesimlerindeki Bolkuş mevkiinde oluşan bulut denizi, dağların arasını kaplayarak denizi andıran manzarasıyla mest etti. Bu anlar, bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
Karabük'ün yüksek kesimlerinde oluşan bulut denizi hayran bıraktı.
Bolkuş mevkiinde yüksek kesimlerde oluşan bulut denizi manzarasıyla mest etti. Bölgedeki dağların arasını kaplayan bulut tabakası, denizi andıran görüntü oluşturdu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: İHA
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