Karabük Bolkuş\'ta bulut denizi dağlar arasında denizi andıran görüntü oluşturdu

Karabük'ün yüksek kesimlerinde oluşan bulut denizi hayran bıraktı.

Bolkuş mevkiinde yüksek kesimlerde oluşan bulut denizi manzarasıyla mest etti. Bölgedeki dağların arasını kaplayan bulut tabakası, denizi andıran görüntü oluşturdu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.