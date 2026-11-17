Karabük İl Özel İdaresi, il genelinde köylerin altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan paylaşımda, "Her Yerdeyiz" sloganıyla gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Karabük merkez ve ilçelere bağlı köylerde yol, altyapı ve çevre düzenlemesine yönelik faaliyetler yürütüldüğü belirtildi. Paylaşımda, 17 farklı noktada yürütülen çalışmalarda 27 iş makinesi ve 23 personelin görev aldığı aktarıldı.

Altı ilçede çalışma gerçekleştirildi

Karabük merkezde Cumayanı ve Burunsuz köylerinde; Ovacık ilçesinde Beydini, Küçüksu, Dudaş, Beydili ve Yürekören köylerinde çalışma yapıldı.

Eflani ilçesinde Karacapınar, Saraycık ve Halkevli köylerinde, Safranbolu ilçesinde Yazıköy'de, Eskipazar ilçesinde Şevkiler ve Karahasanlar köylerinde çalışmalar sürdürüldü.

Yenice ilçesinde ise Satuk, Esenköy, Yazıköy ve Gökbel köylerinde ekipler görev aldı.

27 iş makinesi ve 23 personel sahada

Çalışmalarda ekskavatör, kazıyıcı, greyder, dozer ve çöp kamyonları yer aldığı, ilçelere ve çalışma noktalarına göre farklı sayılarda iş makinesi ve personel görevlendirilirken, toplam 27 iş makinesi ve 23 personelle hizmet verildiği kaydedildi.

Karabük İl Özel İdaresi, köylerde yaşam standartlarını yükseltmek ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sorumluluk alanındaki çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini bildirdi.