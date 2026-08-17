Karabük\'te Ani Sağanak Yağış

Karabük'te aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika etkili olan sağanak yağış, kent merkezinde renkli görüntülere sahne oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan kimi vatandaşlar sığınacak yer ararken, kimi vatandaşlar ise çocuklarıyla birlikte ıslanarak yağmurun keyfini çıkardı.

Uzun süredir etkili olan bunaltıcı sıcakların ardından başlayan sağanak, kent merkezinde kısa süreli serinleme sağladı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar çevredeki iş yerleri ve kapalı alanlara sığındı.

Bazı vatandaşlar ise yağmurdan kaçmak yerine çocuklarıyla birlikte ıslanmayı tercih etti. Çocukların yağmur altında eğlendiği anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Yaklaşık 10 dakika süren sağanak, bunaltıcı sıcakların ardından kentte vatandaşlara nefes aldırdı.