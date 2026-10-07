Karabük\'te ormanlara giriş ve çıkış yasağı, yangın riski azalınca kaldırıldı

Karabük'te ormanlara giriş ve çıkış yasağı, yangın riski azalınca kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük Valiliği, hava koşullarının mevsim normallerinde seyretmesi ve yangın riskinin azalmasıyla ormanlara giriş ve çıkış yasağını kaldırdı. 15 Mayıs 2026 tarihli 2026/2 sayılı kararla konulan yasak yürürlükten kaldırıldı, vatandaşların ormanlara giriş kısıtlaması sona erdi.
Karabük'te, orman yangını riskinin azalması ve hava koşullarının mevsim normallerinde seyretmesi nedeniyle uygulanan ormanlara giriş ve çıkış yasağı kaldırıldı.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, mevsimsel olarak yağışların artması, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi ve orman yangını riskinin azalması üzerine karar alındığı belirtildi.
Açıklamada, 15 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/2 sayılı Valilik kararıyla uygulamaya konulan ormanlara giriş ve çıkış yasağının yürürlükten kaldırıldığı bildirildi.
Yasağın kaldırılmasıyla birlikte vatandaşların orman alanlarına girişine yönelik kısıtlama sona ermiş oldu.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?