Karabük\'te ormanlara giriş ve çıkış yasağı, yangın riski azalınca kaldırıldı

Karabük'te, orman yangını riskinin azalması ve hava koşullarının mevsim normallerinde seyretmesi nedeniyle uygulanan ormanlara giriş ve çıkış yasağı kaldırıldı.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, mevsimsel olarak yağışların artması, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi ve orman yangını riskinin azalması üzerine karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, 15 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/2 sayılı Valilik kararıyla uygulamaya konulan ormanlara giriş ve çıkış yasağının yürürlükten kaldırıldığı bildirildi.

Yasağın kaldırılmasıyla birlikte vatandaşların orman alanlarına girişine yönelik kısıtlama sona ermiş oldu.