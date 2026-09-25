Karabük'te yolda domuz sürüsüyle karşılaşan kadın sürücü yavru domuza yol gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük'te yolda domuz sürüsüyle karşılaşan kadın sürücü yavru domuza yol gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük\'te yolda domuz sürüsüyle karşılaşan kadın sürücü yavru domuza yol gösterdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Şahintepesi mevkisinde bir otomobilin önüne çıkan yaban domuzu sürüsü, farları görünce otluk alana doğru kaçtı. Yönünü kaybeden yavru domuza araçtan seslenerek yol tarif eden kadın sürücünün sözleri tebessüm ettirdi.

Karabük'te gece saatlerinde mahalleye inen yaban domuzu sürüsü sürücüleri şaşırttı. Sürüden ayrılan yavru domuza yol tarif eden kadın sürücünün, "Sülalen şu tarafa gitti" sözleri tebessüm ettirdi.

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Şahintepesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin önüne aniden kalabalık bir yaban domuzu sürüsü çıktı. Yol üzerinde koşuşturan irili ufaklı çok sayıda domuz, otomobilin farlarını görünce otluk alana doğru kaçmaya başladı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kadın sürücü ve araçtakiler, karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü. Sürüden ayrılarak yönünü kaybeden yavru bir domuzu fark eden sürücü, aracın penceresinden seslenerek yol göstermeye çalıştı. Sürücünün yavru domuza, "Yavrum, senin sülalen şu tarafa gitti. Bak, ben tarif ediyorum. Annen, baban, amcan, dayın hepsi o tarafta. Git, git. Maşallah, maşallah" şeklindeki sözleri gülümsetti. Bir süre yol üzerinde dolaşan yavru domuzun da otluk alana yönelmesinin ardından sürü gözden kayboldu. Sürücü yoluna devam ederken, renkli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet MahallesiHayvan HaklarıKarabükGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret
Bozkurt’ta selin ardından biriken alüvyon, 3 katlı binayı çatısına kadar gömdü Bozkurt'ta selin ardından biriken alüvyon, 3 katlı binayı çatısına kadar gömdü
Fırat Kalkanı gazisine evinde kabusu yaşattı: Delik deşik ederim Fırat Kalkanı gazisine evinde kabusu yaşattı: Delik deşik ederim
Mersin Tarsus’ta botoks yaptıran 3 kadın Mersin Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı Mersin Tarsus'ta botoks yaptıran 3 kadın Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı
Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler
Katz’dan Erdoğan’ı hedef alan skandal sözler Türkiye’den peş peşe tepki Katz'dan Erdoğan'ı hedef alan skandal sözler! Türkiye'den peş peşe tepki
10:42
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı
10:40
Netanyahu konuşurken salon boşaldı İsrail heyeti isim peşine düştü
Netanyahu konuşurken salon boşaldı! İsrail heyeti isim peşine düştü
10:26
Katılımevim ve Birevim’in Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devri için gerekli başvurular yapıldı
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı
10:11
Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi
Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi
10:07
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, “acil çağrı“ sonrası Suudi Arabistan’a gidiyor
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, "acil çağrı" sonrası Suudi Arabistan'a gidiyor
09:47
BM’de büyük hayal kırıklığı yaratan ülke Netanyahu’yu sonuna kadar dinledi
BM'de büyük hayal kırıklığı yaratan ülke! Netanyahu'yu sonuna kadar dinledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 11:17:48. #.0.3#
SON DAKİKA: Karabük'te yolda domuz sürüsüyle karşılaşan kadın sürücü yavru domuza yol gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei