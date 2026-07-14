Karaçam İçin Bol Tohum Yılı Başlıyor - Son Dakika
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Karaçam İçin Bol Tohum Yılı Başlıyor

Karaçam İçin Bol Tohum Yılı Başlıyor
14.07.2026 13:00
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Simav Orman İşletme Müdürlüğü, 2026'da karaçam ormanları için bol tohum yılı öngörüyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Simav Orman İşletme Müdürlüğü, 2026 yılı çalışmaları kapsamında karaçam ormanlarında yaptığı incelemelerde bu yılın "Bol Tohum Yılı" olacağını belirledi.

Simav Orman İşletme Müdürlüğü Korucuk Orman İşletme Şefliği sınırlarında bulunan ve 2026 yılı Tabii Gençleştirme Programı kapsamına alınan sahalarda çalışmalar sürüyor. İdare müddetini doldurmuş orman alanlarında gerçekleştirilecek planlı silvikültürel müdahalelerle, ormanların doğal yollarla yenilenmesi ve gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması hedefleniyor.

Yapılacak çalışmalarla, sahada oluşan yüksek kaliteli karaçam tohumları doğal ortamında değerlendirilerek yeni ormanların oluşumu desteklenecek. Böylece hem mevcut orman ekosisteminin sürdürülebilirliği korunacak hem de iklim değişikliğine karşı daha dirençli ve sağlıklı ormanların temelleri atılmış olacak.

Yetkililer, 2026 yılının karaçam için "Bol Tohum Yılı" olmasının tabii gençleştirme çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını belirterek, doğal yenilenme sürecinin planlı uygulamalarla destekleneceğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Karaçam, Kütahya, Simav, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Karaçam İçin Bol Tohum Yılı Başlıyor - Son Dakika

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