Karamanlı\'da vatandaşlar mermer ocağına karşı ayaklandı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde vatandaşlar, yerleşim merkezinin hemen üst kısmında faaliyet gösteren mermer ocağına tepki gösterdi. Konvoy halinde mermer ocağına gelen vatandaşlar, mermer ocağının doğal hayatı ve sağlıklarını tehdit ettiğini belirterek, faaliyetlerini durdurmasını istedi.

Karamanlı ilçesi Asar Tepesi mevkisinde bulunan Çelikkol firmasına ait mermer ocağına vatandaşlar tepki gösterdi. Karamanlı Belediyesine ait iş makinesi ile ocağın girişi kapatılırken, ilçede toplanan vatandaşlar konvoy halinde mermer ocağının bulunduğu bölgeye geldi. Burada mermer ocağının doğal hayatı etkilediğini ve sağlıklarını tehdit ettiğini savunan vatandaşlar, yetkililerden mermer ocağının faaliyetlerini durdurmasını istedi.

"Bizim gidecek bir yerimiz yok"

Mermer ocağının hemen altında evi bulunan Leyla Sunar (68), "Benim evimde tüm fayanslarım çatladı bu ocak yüzünden. Bu ocak olmadan önce biz açlığımızdan öldük mü? Bu ocağa ne gerek var. Bu ocak buraya olmayacak, bir deprem olsa buralar hep gidecek. Buradan tüm su, sel nereye gelecek; hepsi komple bizim evlerimize gelecek. Biz buradan sonra nereye gideceğiz. Bizim gidecek bir yerimiz yok. Burayı kapatalım. Doğada herkes para kazansın diye teslim ettik" dedi. - BURDUR