Karapınar\'da Dolu Afeti İncelemesi

Konya'nın Karapınar ilçesinde Küçükaşlama Mahallesi ve çevresinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen dolu afetinin etkilediği alanlarda incelemelerde bulunuldu.

Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Güneri, Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası teknik personelleri ve Küçükaşlama Mahalle Muhtarı Vahap Polat, Küçükaşlama Mahallesi ve çevresinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen dolu afetinin etkilediği alanları inceledi. Zarar gören ekili arazilerde gerekli tespit çalışmaları yapılırken, üreticilerin yaşadığı mağduriyet yerinde değerlendirildi. Yetkililer, dolu ve aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. - KONYA