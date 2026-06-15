Karapınar'da Domuz Avı Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karapınar'da Domuz Avı Etkinliği

Karapınar\'da Domuz Avı Etkinliği
15.06.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karapınar'da tarım arazilerindeki domuz zararlarını azaltmak için sürek avı etkinliği düzenlendi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde tarım arazilerinde domuzların neden olduğu zararların azaltılması amacıyla kontrollü bir sürek avı etkinliği gerçekleştirildi.

Karapınar Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, özellikle Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi içerisinde sürü halinde dolaşan yaban domuzlarının popülasyonunu kontrol altına almak hedeflendi. Etkinlik, Karapınar Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı öncülüğünde ve ilgili birimlerin iş birliğiyle organize edildi. Yörede çiftçilerin ekili alanlarında ciddi ürün kayıplarına yol açan domuz zararının önüne geçilmesi amacıyla yapılan çalışmanın, tarımsal üretimin korunmasına katkı sağlaması amaçlandı. Karapınar Çiftçi Malları Koruma Başkanı Teyfik Seçilmiş, benzer zararların tekrar yaşanmaması için sahada gerekli koordinasyonun sürdürüleceğini belirtirken, sürek avının kontrollü ve planlı şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

İlçede çiftçiler, özellikle son yıllarda artış gösteren yaban domuzu hareketliliğinin tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini belirterek, yapılan çalışmanın önemine dikkat çekti. Domuz avı İlçede belli aralıklarla yapılmaya devam ediyor - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Tarım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Karapınar'da Domuz Avı Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor
Eskişehir’de akılalmaz olay: 5 aylık eşinin otomobilini boş arazide küle çevirdi Eskişehir'de akılalmaz olay: 5 aylık eşinin otomobilini boş arazide küle çevirdi
Sırra kadem basan demans hastası yaşlı adam her yerde aranıyor Sırra kadem basan demans hastası yaşlı adam her yerde aranıyor
Beyaz et soruşturmasında “Eski liste“ oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı Beyaz et soruşturmasında "Eski liste" oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı
ABD’ye alınmayan Somalili hakem Artan’a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek ABD'ye alınmayan Somalili hakem Artan'a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek

14:41
Ankara’ya yeni havalimanı Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
14:35
Dünya Kupası’nda VAR krizi Hakemin yaptığı el işareti başını yaktı
Dünya Kupası'nda VAR krizi! Hakemin yaptığı el işareti başını yaktı
13:58
Özgür Özel kararını verdi Yarın grup toplantısı yapmayacak
Özgür Özel kararını verdi! Yarın grup toplantısı yapmayacak
13:50
Kılıçdaroğlu’ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’a bir darbe daha
Kılıçdaroğlu'ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'a bir darbe daha
13:38
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği Hürmüz detayı dikkat çekti
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği! Hürmüz detayı dikkat çekti
13:31
Emniyette büyük değişim 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı
Emniyette büyük değişim! 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 14:45:42. #7.12#
SON DAKİKA: Karapınar'da Domuz Avı Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.