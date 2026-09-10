Karapınar\'daki Acıgöl ve Meke Gölü dron ile aynı karede görüntülendi

Konya'nın Karapınar ilçesinde birbirine yakın olan Acıgöl ve Meke Gölü, dron ile havadan fotoğraflandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Acıgöl ve Meke Gölü, aynı karede fotoğraflandı. Karacadağ üzerinden dron ile çekilen havadan fotoğrafta, iki gölün birbirine olan yakınlığı ve çevresindeki bozkır manzarası dikkat çekti. Havadan yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan göllerin havadan fotoğrafında Acıgöl'ün masmavi hali ile Meke Gölü'nün kendine özgü oluşumu bir arada görüldü. Her iki gölün de çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladığı belirtilirken, bölgenin doğal güzellikleri fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Yıllardır Karapınar ve çevresinde fotoğraf çalışmaları yapan fotoğraf sanatçısı Yaşar Yeğen, ilçenin fotoğraf açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Karapınar her yönüyle fotoğraf çekimi için zengin bir yer. Doğal güzellikleri, tarihi yerleri, yaşam fotoğrafçılığı ve yayla fotoğrafları açısından önemli imkanlar sunuyor. Bu karede de ilçenin iki önemli gölünü aynı görüntüde buluşturduk" dedi.