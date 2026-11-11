Karasu'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde 500 fidan toprağa dikildi - Son Dakika
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Karasu'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde 500 fidan toprağa dikildi

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Karasu\'da Milli Ağaçlandırma Günü\'nde 500 fidan toprağa dikildi
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde engelli öğrenciler protokolle 500 fidanı toprağa dikti. Etkinlik, öğrencilerin orman sevgisi temalı şarkı dinletisi ve okul duvarındaki ağacın el baskısıyla boyanmasıyla sona erdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler toplam 500 adet fidan dikti.

Karasu Kaymakamlığı tarafından Karasu Yeni Mahalle Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe'de "Geleceğe nefes, dünyaya barış" sloganıyla gerçekleştirilen programa, Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan ve ilçe protokol üyeleri katıldı. Okul Müdürü Tubanur Ünal Alıcı ile eğitimciler tarafından karşılanan Kaymakam Arslan ve protokol üyeleri, okulun engelli öğrencileriyle birlikte Karasu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından getirilen 500 adet çam, servi, defne ve ıhlamur fidanını toprakla buluşturarak can suyu verdi. Fidan dikimini ardından öğrenciler, ilçe protokolüne orman sevgisi temalı şarkılardan oluşan bir müzik dinletisi sundu. Etkinlik, okulun duvarına resmedilen ağacın yapraklarının öğrenciler ve protokol üyeleri tarafından el baskısıyla boyanmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
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