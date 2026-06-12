Kars'ta Doluyla Kış Sırası - Son Dakika
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Kars'ta Doluyla Kış Sırası

Kars\'ta Doluyla Kış Sırası
12.06.2026 22:21
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Arpaçay'da etkili dolu yağışı sokakları beyaza bürüdü, kış görüntüleri oluştu.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan şiddetli dolu yağışı, ilçe sakinlerine adeta kış mevsimini yaşattı. Aniden bastıran dolu, cadde ve sokakları beyaza bürüdü, ortaya çıkan görüntüler kar yağışını aratmadı.

Kısa sürede etkisini artıran yağış sonrası ilçe merkezi ile bazı köylerde yollar ve evlerin önleri kalın bir dolu tabakasıyla kaplandı. Vatandaşlar küreklerle temizlik yapmak zorunda kaldı. Kış aylarında kar temizleme çalışmalarını andıran görüntüler, Haziran ayında yaşanınca dikkat çekti.

Sokaklarda oluşan beyaz örtü nedeniyle bölge adeta kışa teslim olmuş görüntüsü verdi. Vatandaşlar evlerinin önünde ve iş yerlerinin çevresinde biriken doluları temizlemek için yoğun çaba harcadı.

Meteorolojik açıdan sıra dışı görüntülere sahne olan Arpaçay'da etkili olan dolu yağışı, hem günlük yaşamı olumsuz etkiledi hem de ortaya ilginç görüntüler çıkardı. O anlar kameralara yansıdı. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Arpaçay, Yaşam, Çevre, Kars, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kars'ta Doluyla Kış Sırası - Son Dakika

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