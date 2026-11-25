Kars'ta kar yağışı etkisini artırdı, kent merkezinde görüş mesafesi azaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı. Kent merkezinde görüş mesafesinin azalması sürücülerin ilerlemesini güçleştirirken vatandaşlar buzlanma ve kaygan zemin konusunda uyarıldı.
Kars'ta beklenen yoğun kar yağışı başladı. Kısa sürede etkisini artıran kar yağışı, kentte hayatı olumsuz etkilerken görüş mesafesi de önemli ölçüde düştü.
Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Kars'ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede şiddetini artırdı. Kent merkezinde yoğun yağış nedeniyle zaman zaman göz gözü görmezken, görüş mesafesi de oldukça azaldı. Özellikle trafikte seyreden sürücüler, azalan görüş mesafesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Yoğun kar yağışının etkisini sürdüğü kentte vatandaşların ve sürücülerin buzlanma, kaygan zemin ve düşük görüş mesafesine karşı dikkatli olmaları istendi.
Kaynak: İHA
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