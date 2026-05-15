Kartal 'Tsunamiye Hazır Kent' sertifikası alan ikinci ilçe oldu

15.05.2026 15:32  Güncelleme: 15:45
Kartal Belediyesi, UNESCO-IOC'nin 'Tsunami Ready' programı kapsamında uluslararası sertifika almaya hak kazandı. Türkiye'de bu unvana sahip ikinci kent olan Kartal, afet dirençliliğini tescilledi.

Kartal Belediyesi UNESCO-IOC tarafından yürütülen 'Tsunami Ready' (Tsunamiye Hazır) programı kapsamında uluslararası sertifika almaya hak kazandı. İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda sürdürülen CoastWAVE 2.0 Projesi neticesinde verilen bu belge ile Kartal, Türkiye'de bu unvana sahip ikinci kent oldu.

Soğanlık Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Tsunamiye Hazır Kent Sertifika Töreni', afet bilinci ve kentsel dirençlilik adına tarihi anlara sahne oldu. Törene; İstanbul Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü, Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul İl AFAD Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ve UNESCO/IOC Hükümetlerarası Koordinasyon Grubu Başkanı Dr. Alessandro Amato'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Uluslararası standartlarda güvenli kent

Kartal Belediyesi, İstanbul İl AFAD koordinasyonunda sürdürülen CoastWAVE 2.0 Projesi'ni başarıyla sonuçlandırdı. Uluslararası standartlarda belirlenen tüm güvenlik ve hazırlık aşamalarını yerine getiren Kartal, UNESCO'dan aldığı prestijli sertifika ile afet dirençliliğini tescilledi.

Törende söz alan uzmanlar, 'Tsunamiye Hazır Kent' unvanının sadece bir belge değil; erken uyarı sistemlerinden tahliye planlarına, halkın bilinçlendirilmesinden altyapı hazırlığına kadar birden fazla temel göstergenin yerine getirilmesiyle elde edilen kapsamlı bir güvenlik ağı olduğunu vurguladı.

"Gelecek nesillere dirençli bir Kartal bırakıyoruz"

Sertifika töreninde konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, göreve geldikleri günden bu yana 'Dirençli Kent' vizyonuyla hareket ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Bugün sadece bir sertifika almıyoruz; komşularımızın can ve mal güvenliğini koruma yolunda attığımız dev bir adımın tescilini yaşıyoruz. İstanbul bir deprem gerçeğiyle yaşıyor ve bu gerçeğin bir parçası da denizlerimizde oluşabilecek tsunami riskidir. Biz 'bekleyip görmek' yerine, bilimin ışığında hazırlık yapmayı seçtik. AFAD ve UNESCO ile yürüttüğümüz CoastWAVE 2.0 Projesi sayesinde, kıyı şeridimizde tahliye rotalarımızı belirledik. Tabelalandırma çalışmalarımızı tamamladık ve en önemlisi komşularımızda bu bilinci oluşturduk. Türkiye'nin bu unvana sahip ikinci kenti olmak bizim için büyük bir gurur. Ancak asıl başarımız; Kartal'ı her türlü afete karşı daha güvenli, daha hazırlıklı ve daha dirençli bir hale getirmektir. Bu projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. 6 Şubat'ta yaşadığımız acıları unutmadık. Allah bir daha yaşatmasın. Kartal için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından UNESCO heyeti tarafından hazırlanan 'Tsunami Ready' sertifikası, alkışlar eşliğinde Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e takdim edildi. Tören sonunda katılımcılar, projenin uygulama aşamalarını içeren sunumları izleyerek bölgedeki erken uyarı ve tahliye sistemleri hakkında detaylı bilgi aldı. Bu sertifika ile Kartal, uluslararası afet yönetim haritasında 'güvenli bölge' olarak işaretlenirken, İstanbul'un diğer kıyı ilçeleri için de örnek bir model teşkil etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

