Kasım ayında kasımpatı tezgahlarda ilgi görüyor, kesme türü öne çıkıyor - Son Dakika
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Kasım ayında kasımpatı tezgahlarda ilgi görüyor, kesme türü öne çıkıyor

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Kasım ayında kasımpatı tezgahlarda ilgi görüyor, kesme türü öne çıkıyor
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Kasım ayının gelmesiyle çiçekçi tezgahlarında öne çıkan kasımpatı, kesme çiçek olarak daha çok tercih ediliyor. Çiçekçi Arif Gözükara, kasım ayını temsil ettiği için ilgi gören çiçeğin bakımının nazlı olduğunu ve geçen yıla göre fiyatların arttığını söyledi.

Kasım ayının gelmesiyle birlikte sonbaharın simge çiçeklerinden kasımpatı, çiçekçilerin tezgahlarında öne çıkmaya başladı.

Sonbahar aylarında çiçek açmasıyla bilinen kasımpatı, krizantem adıyla da tanınıyor. Farklı renk ve türleriyle tercih edilen bitki, hem kesme çiçek hem de saksı bitkisi olarak yetiştiriliyor. Kasım ayıyla özdeşleşen kasımpatının bu dönemde satışlarının devam ettiğini belirten çiçekçi Arif Gözükara, kasımpatının kesme çiçek ve saksı olmak üzere farklı türlerinin bulunduğunu belirterek, "Kesme kasımpatı daha çok tercih ediliyor. Kasım ayını temsil ettiği için bu dönemde ilgi görüyor. Kendine özgü farklı bir özelliği bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Kasımpatının bakımına da değinen Gözükara, "Kesme çiçeklerde vazodaki suyun haftada iki üç kez değiştirilmesi gerekiyor. Dengeli bir çevre ve düzenli müdahale isteyen 'nazlı' bir çiçektir" diyerek konuştu.

Geçen yıla kıyasla çiçek fiyatlarında artış yaşandığını belirten Gözükara, "Çiçeklerin hazırlanması, buket haline getirilmesi ve paketlenmesi gibi giderler de fiyatlara yansıyor" dedi.

Özel günlerde çiçek tercihleri değişiyor

Yıl boyunca çiçek tercihlerinin özel günlere göre değiştiğini anlatan Gözükara, "Aralık ayında kokina satışlarımız oluyor. Kokinayı dal şeklinde satışa sunuyoruz. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gül ağırlıklı olmak üzere papatya ve orkide buketleri tercih ediliyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde karanfil satışımız oluyor ancak bu dönemde çok fazla yoğunluk yaşanmıyor. Mayıs ayında Anneler Günü'nde ise özellikle saksı orkidelere ilgi gösteriliyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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