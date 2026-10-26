Kastamonu-Ankara kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye indi - Son Dakika
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Kastamonu-Ankara kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye indi

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Kastamonu-Ankara kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye indi
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Kastamonu-Ankara kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye indi
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Kastamonu'da etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kastamonu-Ankara kara yolu, Doğu Çevre Yolu ve Batı Çevre Yolu başta olmak üzere birçok güzergahta görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü, sürücüler hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kalıyor.

Kastamonu'da etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Kastamonu'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesi, Kastamonu- Ankara kara yolu, Doğu Çevre Yolu ve Batı Çevre yolu başta olmak üzere birçok güzergahta yer yer 50 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kalıyor.

Kaynak: İHA
KastamonuAnkaraGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu-Ankara kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye indi - Son Dakika
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