Kastamonu Azdavay\'da armut toplayan iki ayı fotokapana yansıdı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde iki ayı, tırmandıkları ağaçtan armut toplayarak karınlarını doyuran iki ayı fotokapana yansıdı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kaçakçılığın önlenmesi ve ormanların korunması amacıyla ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi. Ormana yerleştirilen fotokapanlar sayesinde yaban hayvanlarının doğal hayatları da kayıt altına alındı. Bölgede kayıt yapan fotokapana ağaçtan topladıkları armutları yiyen ayılar yansıdı. Görüntülerde ayılar, karınlarını doyurmak için armut ağacına çıktıkları ve ağacın altına dökülen armutları yedikleri görülüyor.