Kastamonu Azdavay'da armut toplayan iki ayı fotokapana yansıdı - Son Dakika
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Kastamonu Azdavay'da armut toplayan iki ayı fotokapana yansıdı

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Kastamonu Azdavay\'da armut toplayan iki ayı fotokapana yansıdı
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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde iki ayı, armut ağacına tırmanarak topladıkları armutları yedi. Azdavay Orman İşletme Müdürlüğünce ormanlık alana yerleştirilen fotokapana yansıyan görüntülerde ayıların ağaçtan topladıkları ve altına dökülen armutları yedikleri görülüyor.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde iki ayı, tırmandıkları ağaçtan armut toplayarak karınlarını doyuran iki ayı fotokapana yansıdı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kaçakçılığın önlenmesi ve ormanların korunması amacıyla ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi. Ormana yerleştirilen fotokapanlar sayesinde yaban hayvanlarının doğal hayatları da kayıt altına alındı. Bölgede kayıt yapan fotokapana ağaçtan topladıkları armutları yiyen ayılar yansıdı. Görüntülerde ayılar, karınlarını doyurmak için armut ağacına çıktıkları ve ağacın altına dökülen armutları yedikleri görülüyor.

Kaynak: İHA
KastamonuHayvanlarAzdavayGüncelYaşamÇevreDoğaSon Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu Azdavay'da armut toplayan iki ayı fotokapana yansıdı - Son Dakika
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