Kastamonu Çatalzeytin\'de üç karaca Akçay Deresi\'nde su içerken görüntülendi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde dere kenarına inerek su içen üç karaca, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde üç karaca, Akçay Deresine inerek su içti. Dereden su içen üç karacalar, bölgede bulunan Hikmet Aydın isimli vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Dere kenarından su içen karacalar, bir süre sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.