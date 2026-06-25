Kastamonu\'da Keklik Salımı Yapıldı

Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce kene başta olmak üzere zararlılarla biyolojik mücadele için bin 200 kınalı keklik salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından doğayı ve yaban hayatını desteklemek için Kastamonu'ya getirilen bin 200 kınalı keklik, merkez ilçeye bağlı Hacımuharrem köyünde ava kapalı sahada doğaya salındı.

İhsangazi ve Hanönü ilçelerinde de keklik salımı yapıldığını söyleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, "Bugün burada biyolojik mücadele kapsamında Kastamonu ilimizde bin 200 tane keklik salınımı gerçekleştireceğiz. Hanönü ve İhsangazi ilçelerinin dışında merkeze bağlı Hacımuharrem köyümüzde toplam bin 200 tane keklik salınımı gerçekleştiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Hacımuharrem köyü muhtarı Kadir Çavdarcı ise, "Köyümüzde böcek türleri çok var. Bundan korumak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan müracaat ederek köyümüze keklik salınmasını rica ettik. Bugün de köyümüze kene ve yabani böceklerin toplanması konusunda keklik salındı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na, Milli Parklar Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından keklikler, TKDK İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Yalçın Uyanık ve vatandaşlarla birlikte doğaya salındı. - KASTAMONU