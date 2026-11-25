Kastamonu İhsangazi'de sıcaklık 0 derecenin altına düşünce kar yağışı başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da hava sıcaklığının 0 derecenin altına düşmesiyle başlayan kar yağışı, İhsangazi ilçe merkezi ve yüksek rakımlı bölgelerde etkili oluyor. Yağışın sabah saatlerine kadar ara ara devam etmesi bekleniyor.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçe merkezi ve yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Kastamonu'da hava sıcaklığının 0 derecenin altına düşmesi neticesinde kar yağmaya başladı. Yüksek rakımlı bölgelerde yağan kar, İhsangazi ilçe merkezinde de etkili olmaya başladı. Kar yağışının sabah saatlerine kadar ara ara devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?