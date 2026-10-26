Kastamonu Pınarbaşı'nda Erdem Akgün sincabın cevizle beslenme telaşını fotoğrafladı - Son Dakika
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Kastamonu Pınarbaşı'nda Erdem Akgün sincabın cevizle beslenme telaşını fotoğrafladı

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Kastamonu Pınarbaşı\'nda Erdem Akgün sincabın cevizle beslenme telaşını fotoğrafladı
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Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Hocalar köyünde ceviz ağacına tırmanan sincabın ağzındaki cevizle beslenme telaşı fotoğraflandı. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü personeli Erdem Akgün'ün çektiği kareler, sincabın hareketli anlarını görüntüledi.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde ceviz ağacındaki sincabın yemek telaşı, objektiflere yansıdı.

Küre Dağları Milli Parkı'na sınırı bulunan Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde Hocalar köyünde ceviz ağacına tırmanan sincabın beslenme telaşı fotoğraflandı. Kanyonları, mağaraları ve eşsiz doğası ile birlikte yaban hayatıyla öne çıkan Küre Dağları Milli Parkı sınırında kaydedilen anlarda, ağzındaki cevizle beslenmeye çalışan sincap görüntülendi. Sincabın telaşla beslenmeye çalıştığı anlara ait fotoğraf kareleri, belgesel sahnelerini aratmadı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü personeli Erdem Akgün tarafından çekilen fotoğraflarda, sincabın ağzında ceviz ile birlikte hareket etmesi renkli anlara sahne oldu.

Kaynak: İHA
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