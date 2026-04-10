Kavak\'ta Nisan\'da Kar Yağışı

Samsun'un Kavak ilçesinde gün boyu etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Nisan ayında yağan kar, çevreyi kısa sürede beyazla kapladı.

İlçede özellikle yüksek kesimler ve mahallelerde kar yağışı etkisini artırırken, bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Mevsim normallerinin dışında gerçekleşen ani hava değişimi vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Kar yağışıyla birlikte sürücüler de yollarda zaman zaman zor anlar yaşadı. Yetkililer, olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. - SAMSUN