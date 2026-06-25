Kaymakam\'dan Şelale Temizliği

Rize'de Pazar Kaymakamı ilçedeki şelaleye inerek çevre temizliği yaptı.

Pazar Kaymakamı Hamza İnam, ilçeye bağlı Derinsu köyündeki şelalede talebi üzerine başlatılan temizlik çalışmasına kendisi de katılınca ortaya renkli görüntüler çıktı. Takım elbisesiyle şelalenin düştüğü alana inen İnam ilk olarak çevrede biriken atıkları topladı. Bununla yetinmeyen ilçe kaymakamı bu kez ağaç motorunu eline aldı ve suyun akışını engelleyen dal ve ağaç parçalarını temizledi. Kaymakamın bu özverili çalışması köy halkının takdirini topladı. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi. - RİZE