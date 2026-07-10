Kemaliye'de Doğa Sporları Şenliği Başladı - Son Dakika
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Kemaliye'de Doğa Sporları Şenliği Başladı

Kemaliye\'de Doğa Sporları Şenliği Başladı
10.07.2026 09:52
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47. Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği, Karanlık Kanyon'da bot safarisi ile devam ediyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bu yıl 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği, doğa sporları etkinlikleriyle sürüyor.

Şenlik kapsamında, dünyanın sayılı kanyonları arasında gösterilen Karanlık Kanyon'da bot safarisi gerçekleştirildi. Fırat Nehri üzerinde düzenlenen etkinlikte katılımcılar, kanyonun sarp kayalıkları arasında ilerleyerek bölgenin doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.

Doğa sporları tutkunlarının ilgi gösterdiği bot safarisine yerli ve yabancı ziyaretçiler de katıldı. Etkinlik boyunca katılımcılar, güvenlik ekipleri eşliğinde Fırat'ın serin sularında unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Kemaliye'de 3 gün sürecek şenlik kapsamında base jump, wingsuit atlayışları, kaya tırmanışı, rafting, kano, dağ bisikleti, doğa yürüyüşü ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştiriliyor.

12 Temmuz'da sona erecek organizasyonda yaklaşık 250 yerli ve yabancı sporcu farklı branşlarda mücadele ederken, şenliğin ilçenin turizm potansiyelinin tanıtılmasına da katkı sağlaması hedefleniyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Kültür, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kemaliye'de Doğa Sporları Şenliği Başladı - Son Dakika

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