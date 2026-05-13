Kemaliye\'nin duygu yüklü manileri Apçağa\'da yaşatılıyor

13.05.2026 09:19  Güncelleme: 09:20
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, Osmanlı döneminde eşlerine özlem duyan kadınların yazdığı manilerin sergilendiği 'Mani Yolu' projesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Apçağa köyünde oluşturulan "Mani Yolu", Osmanlı döneminde gurbete giden eşlerine özlem duyan kadınların yazdığı manilerle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kemaliye ilçesinde kadınların özlem ve hasretini yansıtan manilerin sergilendiği Mani Yolu'nun bir benzeri, Apçağa köyünde de hayata geçirildi. Apçağa Köyü Muhtarı Ahmet Akyavuz'un girişimleriyle köy girişinden meydanına kadar uzanan güzergahta oluşturulan proje, köy derneğinin destekleriyle tamamlandı.

Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dikkat çeken Kemaliye'de özellikle yaz aylarında çok sayıda yerli ve yabancı turist ağırlanıyor. İlçede bulunan Mani Yolu ise geçmişte gurbete giden Eğinli erkeklerin ardından yazılan hasret dolu dizeleri günümüze taşıyor.

Osmanlı döneminde ilçedeki erkeklerin önemli bölümünün çalışmak amacıyla İstanbul başta olmak üzere farklı kentlere gitmesi üzerine kadınların yazdığı maniler, bugün direklere asılarak ziyaretçilere sunuluyor.

Kemaliye Belediyesi Kültür Turizm Komitesi yetkilileri, Mani Yolu'na turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, manilerin Eğin kültürünün önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Yetkililer, yol boyunca kültürel kimliğin simgelerinden dut ağaçlarının da dikildiğini, böylece duygusal ve kültürel yönü güçlü bir alan oluşturulduğunu kaydetti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
