Antalya\'nın Kemer ilçesinde bayram öncesi camilerde temizlik seferberliği

18.05.2026 14:17  Güncelleme: 14:23
Kemer Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelindeki 32 cami ve mescitte kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Çalışmaların bayram namazı öncesinde tamamlanması hedefleniyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan 32 cami ve mescitte, vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve hijyenik ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla Kemer Belediyesi tarafından kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı. Çalışmaların Kurban Bayramı öncesinde tamamlanacağı bildirildi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, bayram öncesi camilerde yoğun bir temizlik çalışması yürüttüklerini belirterek, "Halkımızın rahat ve temiz bir ortamda bayram namazını kılabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdiden tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

