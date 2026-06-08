Kuzeyyaka semt evi için imzalar atıldı

Kepez Belediyesi, ilçenin sosyal yaşamını güçlendirecek yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Kuzeyyaka Mahallesi'nde yapılacak semt evi için Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve hayırsever Murat Bahadır arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Mahalle kültürünün yaşatılması, komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve vatandaşların özel günlerini dostlarıyla paylaşabileceği Kepez'in yeni semt evi Kuzeyyaka Mahallesi'ne inşa edilecek. Mülkiyeti Kepez Belediyesi'ne ait olan park alanı içerisine yapılacak semt evi için iş birliği süreci resmiyet kazandı. Kepez Belediyesi başkanlık makamında gerçekleştirilen görüşmede Başkan Mesut Kocagöz ve hayırsever Murat Bahadır arasında protokol imzalanarak projenin ilk adımı hayata geçirildi. Protokol kapsamında Kuzeyyaka Mahallesi'nde inşa edilecek semt evi, hayırsever desteğiyle yapılacak ve tamamlanmasının ardından süresiz ve bedelsiz olarak Kepez Belediyesi'ne devredilecek. Mahalle sakinlerinin düğün, nişan, toplantı ve çeşitli sosyal etkinliklerde bir araya gelebileceği çok amaçlı bir alan olarak planlanan semt evi ile bölgedeki sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi, komşuluk ilişkilerinin daha da geliştirilerek ve mahalle kültürünün canlı tutulması amaçlanıyor. - ANTALYA