Kırıkkale'de sıcaklığın sıfırın altında 2 dereceye ineceği tahmin ediliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünün tahminine göre, Kırıkkale'de 29 Kasım-4 Aralık arasında en düşük sıcaklık sıfırın altında 2 dereceye kadar inecek. Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın hafta boyunca etkili olacağı kentte buzlanma ve don görülebileceği bildirildi.
Kırıkkale'de hafta boyunca etkili olması beklenen soğuk havayla birlikte sıcaklığın sıfırın altında 2 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünün tahminine göre, 29 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında Kırıkkale'de en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın Kırıkkale'de hafta boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, iç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don görülebileceğini belirterek, güncel hava tahminleri ile meteorolojik uyarıların takip edilmesini istedi.
Kaynak: İHA
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