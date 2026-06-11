Kırkdilim Tünelleri 250 Bin Araca Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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Kırkdilim Tünelleri 250 Bin Araca Ev Sahipliği Yaptı

Kırkdilim Tünelleri 250 Bin Araca Ev Sahipliği Yaptı
11.06.2026 10:33
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Kırkdilim Tünelleri, açıldığı ilk ayda 250 bin sürücü tarafından kullanılarak ulaşımı kolaylaştırdı.

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan en kritik geçiş noktalarından biri olan Kırkdilim Tünelleri'ni hizmete girdiği ilk bir ayda yaklaşık 250 bin sürücü kullandı.

Çorum'u Osmancık ilçesinden geçen D100 kara yolu ve Karadeniz'e bağlayan Osmancık-Çorum yolu üzerindeki Kırkdilim geçişinde inşa edilen tüneller, Kırkdilim Geçidi'nde sürücülere nefes aldırdı. Yıllarca keskin virajları, dik yamaçları, heyelan riskleri ve kazalar sebebiyle zorlu bir güzergah olarak bilinen Kırkdilim, yeni tünellerin açılmasıyla hem güvenli hem de konforlu hale getirildi. Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 30 Nisan tarihinde hizmete açılan tüneller, sürücüler tarafından yoğun ilgi görüyor. 30 Nisan- 30 Mayıs tarihleri arasında tünellerden çift yönlü olarak yaklaşık 250 bin araç geçiş yaparken, günlük ortalama araç sayısının 8 bin 300 civarında olduğu kaydedildi.

Sadece şehirlerarası transit geçişler için değil, Çorum'un iç ulaşımı için de hayati bir stratejik öneme sahip olan Kırkdilim güzergahı, Kızılırmak Havzası'nda yer alan Osmancık, Dodurga, Laçin, Oğuzlar ve Kargı ilçeleri ile bu ilçelere bağlı yaklaşık 145 köyün il merkeziyle güvenli bağlantısını sağlıyor. Aynı zamanda D100 kara yolu ile Samsun-Ankara kara yolu bağlantısını entegre eden yol, Karadeniz limanlarından İç Anadolu'ya uzanan yük ve yolcu taşımacılığında kritik bir görev üstleniyor.

Kırkdilim Geçidi'ne toplam 4 bin 99 metrelik üç tünel inşa edildi. Tüneller sayesinde Çorum ile Laçin ilçesi arasında seyahat süresi 30 dakikadan 15 dakikaya düştü. Yol ve tünellerle zamandan 350 milyon lira, akaryakıttan 68 milyon lira olmak üzere yıllık 418 milyon lira tasarruf edilmesi hedefleniyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kırkdilim Tünelleri 250 Bin Araca Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika

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