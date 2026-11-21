Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve yem bitkisi yetiştiriciliğinin desteklenmesi amacıyla yürütülen Macar Fiği Projesi çerçevesinde arazi çalışmaları gerçekleştirildi.

Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, Macar fiği ekili alanlarda teknik kontroller gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde ekim yapılan arazilerde incelemelerde bulunan ekipler, bitkisel üretim süreçlerini yerinde değerlendirdi.

Ekipler ayrıca ekim hazırlıklarının yürütüldüğü tarım arazilerinde incelemeler yaparak, üretim sürecine ilişkin teknik değerlendirmelerde bulundu.

Macar fiği, hayvancılıkta kaba yem ihtiyacının karşılanmasında kullanılan önemli yem bitkileri arasında yer alırken, proje kapsamında yürütülen çalışmalarla bölgedeki yem bitkisi üretiminin geliştirilmesi amaçlanıyor.