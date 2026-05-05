Kirmir Çayı Islah Çalışmaları Devam Ediyor

Ankara'nın Güdül ilçesinde tarımsal sulama ve taşkın korumada büyük önem taşıyan Köprübaşı Sulama Regülatörü ile Kirmir Çayı'nın ıslah çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Güdül ilçesi ve çevre mahallerde tarım arazilerinin can damarı olan Kirmir Çayı üzerinde yürütülen ıslah çalışmaları, Köprübaşı Sulama Regülatörü mevkiinde sürüyor. Yapılan çalışmalarla hem suyun kontrol altına alınması hem de bölgedeki ekili alanların daha verimli sulanması hedefleniyor. - ANKARA
