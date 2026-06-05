Kızılcahamam'da Yaban Hayvanlarıyla Yaşam - Son Dakika
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Kızılcahamam'da Yaban Hayvanlarıyla Yaşam

05.06.2026 08:39
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir vatandaş, evinin orman kenarında yaban hayvanlarıyla yaşıyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde orman kenarında oturan bir vatandaşın yaban hayvanları komşuları oldu.

Kızılcahamam'da yaşayan Onur Coşar yaban hayatı ile iç içe yaşıyor. Evinin ormanın kenarında olduğunu belirten Coşar, "Evim ormanla iç içe olduğu için yaban hayatını görebiliyorum. Bir anne ayı ve üç yavrusunu gördüm. Ayrıca domuzlar ve tavşanları da görüyorum" diiye konuştu.

Coşar, seviimli üç ayı yavrusu ve annelerinin evinin önünden geçmelerini görüntüledi. Ayı ve yavruları ormanın içinde sessizce kayboldular. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kızılcahamam'da Yaban Hayvanlarıyla Yaşam - Son Dakika

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