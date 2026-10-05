Kocaeli Büyükşehir ekipleri Gebze\'nin kırsal mezarlıklarında bakım yaptı

Gebze'nin kırsal mahallelerindeki mezarlıklarda bakım ve düzenleme çalışması yapıldı. Hatipler, Pelitli, Denizli ve Kargalı'daki mezarlıklarda diri örtü temizliği, yeni defin alanı oluşturulması, tel örgü çekilmesi, ağaç budama ve yol bakımı gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze'nin kırsal mahallelerindeki mezarlıklarda kapsamlı bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. Hatipler, Pelitli, Denizli ve Kargalı mahallelerindeki mezarlıklarda yürütülen çalışmalarda diri örtüler ve yabani otlar temizlenirken, çevre düzenlemeleri yapıldı. Pelitli Mahallesi Mezarlığı'nda yeni defin alanları oluşturulup sınır hattına tel örgü çekilirken, Denizli'deki iki mezarlıkta temizlik ve ot biçme çalışması yapıldı. Kargalı'daki mezarlıklarda ise kuru ağaçlar ve tehlike oluşturabilecek dallar budanarak kabir çevreleri temizlendi, mezarlık içi yolların bakım ve onarımı gerçekleştirildi.