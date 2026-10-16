Kocaeli'de Dil Deresi için dijital ikiz ve akıllı su yönetimi projesi hazırlandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Dil Deresi için dijital ikiz ve akıllı su yönetimi projesi hazırlandı

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Kocaeli\'de Dil Deresi için dijital ikiz ve akıllı su yönetimi projesi hazırlandı
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Kocaeli'de Dil Deresi ve kollarının dijital teknolojilerle izlenmesi, su kalitesi takibi ve erken uyarı sistemi için proje hazırlandı. Projeyle derenin dijital ikizi oluşturulacak, çevresel riskler erken tespit edilerek su kaynakları bilimsel verilerle korunacak.

Kocaeli'de Dil Deresi ve dereyi besleyen kolların dijital teknolojilerle izlenmesi, su kalitesindeki değişimlerin takip edilmesi ve çevresel risklere karşı erken uyarı sisteminin oluşturulması amacıyla proje hazırlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü öncülüğünde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle planlanan "Dere Profilinin Çıkarılması (Dijital İkiz) ve Akıllı Su Yönetimi Projesi", ilgili kurumların katılımıyla düzenlenen toplantıda ele alındı.

Toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Gebze Teknik Üniversitesi Çevre ve İklim Değişikliği Araştırma Merkezi ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı temsilcileri katıldı.

Görüşmede, kurumların bilimsel bilgi birikimi, teknik altyapısı ve imkanlarının ortak bir yönetim modeli çerçevesinde değerlendirilmesi üzerinde duruldu.

Su kalitesi dijital ortamda izlenecek

Proje kapsamında, Dil Deresi'nin belirlenen kritik noktalarından elde edilecek ölçüm ve izleme verilerinin dijital ortamda bir araya getirilmesi ve derenin dijital ikizinin oluşturulması planlanıyor. Bu sayede su kalitesindeki değişimlerin anlık olarak takip edilmesi, çevresel risklerin erken aşamada belirlenmesi ve su kaynaklarının korunmasına yönelik kararların bilimsel verilere dayandırılması hedefleniyor. Çalışmayla ayrıca çevresel değişimlerin zamanında tespit edilmesini sağlayacak erken uyarı sisteminin oluşturulması ve ilgili kurumların koordineli müdahale kapasitesinin geliştirilmesi öngörülüyor.

Diğer akarsular için de örnek olması hedefleniyor

İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerine karşı sürdürülebilir yönetim anlayışının güçlendirilmesini amaçlayan proje; su kalitesinin iyileştirilmesi, doğal ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ile iklim değişikliğine uyum çalışmalarının desteklenmesini de kapsıyor.

Bilimsel araştırma, dijital teknolojiler ve kurumlar arası iş birliğini bir araya getiren projenin, ilerleyen dönemde Kocaeli'deki diğer akarsular ve su havzaları için de örnek oluşturması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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