Kocaeli'de sağanak akşam saatlerinde başladı, Valilik su baskınına karşı uyardı - Son Dakika
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Kocaeli'de sağanak akşam saatlerinde başladı, Valilik su baskınına karşı uyardı

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Kocaeli\'de sağanak akşam saatlerinde başladı, Valilik su baskınına karşı uyardı
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Kocaeli'de turuncu kodlu yağış uyarısının ardından akşam saatlerinde sağanak etkili olmaya başladı. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar büyük ölçüde boş kalırken, Valilik sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı.

Kocaeli'de beklenen sağanak yağış, akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Turuncu kodlu yağış uyarısının yapıldığı Kocaeli'de akşam saatlerinde sağanak etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli şekilde seyrederken, cadde ve sokakların büyük ölçüde boş kaldığı görüldü. Dışarıda bulunan az sayıdaki vatandaş ise şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı. Öte yandan sağanağı eğlenceye dönüştüren bir baba ile kızı, birbirlerine su atarak yağmurun keyfini çıkardı.

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre bugün ilimiz genelinde aralıklı olarak devam eden yağışların ilerleyen saatlerde şiddetini artıracağı tahmin edilmektedir. İlgili kurumlar tarafından süreç takip edilmektedir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Dere yatakları ve su havzaları çevrelerinde dikkatli olunması, resmi kanallardan yapılacak anlık uyarıların takip edilmesi ve acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yetkililere ulaşılması önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA
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