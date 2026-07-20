Şahinciler Mahallesi'nde yol genişletme çalışmaları başladı - Son Dakika
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Şahinciler Mahallesi'nde yol genişletme çalışmaları başladı

Şahinciler Mahallesi\'nde yol genişletme çalışmaları başladı
20.07.2026 14:51  Güncelleme: 14:52
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Koçarlı Belediyesi, Şahinciler Mahallesi'nde yol genişletme çalışmalarına başladı. Başkan Özgür Arıcı, vatandaş talepleri doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Koçarlı Belediyesi, ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla Şahinciler Mahallesi'nde yol genişletme çalışmalarına başladı.

Koçarlı Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü yol yapım ve iyileştirme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Belediye ekipleri, Koçarlı'nın Şahinciler Mahallesi'nde yol genişletme çalışmalarına başladı. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında iş makineleriyle yol güzergahında genişletme işlemleri gerçekleştirilirken, ekipler tarafından mevcut kilit parke taşlarının sökümüne de başlandı. Yolun genişletilmesinin ardından altyapı düzenlemeleri tamamlanarak yeniden parke taşı döşeneceği öğrenildi.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, ilçe genelinde hizmetlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, vatandaşların taleplerini yerine getirmek için çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti. Başkan Arıcı, "İlçemizin her köşesinde çalışmaya, vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Ekiplerimiz tarafından Şahinciler Mahallemizde yol genişletme çalışmaları başladı" dedi.

Koçarlı Belediyesi, mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların program dahilinde devam edeceğini bildirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Şahinciler Mahallesi'nde yol genişletme çalışmaları başladı - Son Dakika

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